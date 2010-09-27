Клінтон прочитає лекцію українським студентам

Публічна лекція з 42-м Президентом Сполучених Штатів Америки Вільямом Джефферсоном Клінтоном відбудеться 4 жовтня 2010 року з 10:00 до 11:30 в рамках його візиту в Україну. Захід проходитиме у конференц-залі Дипломатичної академії за адресою: м. Київ, вул. Велика Житомирська, 2.

До участі запрошуються студенти і аспіранти провідних вищих навчальних закладів України, а також науковці, представники МЗС України і Дипломатичної академії України.