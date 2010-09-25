Польські ВНЗ чекають на українських студентів

Два найбільші вищі навчальні заклади польського міста Ополє хочуть збільшити кількість студентів з України в кілька разів у найближчі роки.

Про це кореспонденту УНІАН у Польщі повідомили представники вузів, які беруть участь у спеціальному проекті Українсько-польського центру академічних обмінів.

Директор Інституту політології Опольського державного університету Вєслава ПЬОНТКОВСЬКА-СТЕПАНЯК сказала, що цього року в їхньому вузі навчатимуться близько 40 українців, більшість з яких приїхала в рамках проекту Корпорації.

Вона зауважила, що у них це вперше вчитиметься така значна група.

„Ми завжди зможемо збільшити їх кількість, щонайменше, удвічі. Загалом ми думали про дві групи по 70 чоловік, для яких ми могли б проводити заняття в іншому циклі, котрий може бути навіть вигіднішим для них”, - сказала вона.

Директор відзначила, що, зокрема, мова йде про запровадження для українських студентів системи віддаленого навчання (e-learning), яка дозволить зекономити кошти. За її словами, 40% усіх занять можна проводити власне в такій системі.

Проректор Вищої школи управління та адміністрації (WSZiA) Войчех ДУЧМАЛ зазначив, що їхній ВНЗ розраховує в найближчі роки прийняти 200-300 студентів з України.

У рамках проекту Корпорації, в якому ВНЗ теж бере участь, цього року навчатиметься тридцять українських студентів.

Представники опольських вишів відзначили, що планують максимально сприяти студентам з України, аби вони залишилися задоволеними навчанням у Польщі.

„Цей перший заїзд, звичайно, є тестовим. Студенти мають дізнатися про Ополє й наш ВНЗ, бо насправді мало хто про нього знає в Україні. Якщо їм сподобається - а маємо надію, що власне так буде, - то вони порекомендують іншим, котрі пізніше приїдуть на навчання», - відзначив В.ДУЧМАЛ.

„Це університет, ми дбаємо про рівень навчання, й розраховуємо, що ми відповідатимемо запитам наших українських студентів”, - додала директор Інституту політології.

Як повідомляв УНІАН, 23 вересня у двох ВНЗ міста Ополє розпочала навчання перша група українців, дипломи яких будуть автоматично визнані не лише в ЄС, але й в Україні.

В Ополє, що на південному заході Польщі, живе близько 130 тисяч осіб, 40 тисяч з яких - це студенти, які навчаються у місцевих ВНЗ.

В Опольському державному університеті вчиться 20 тисяч студентів, а у Вищій школі управління та адміністрації, котра входить в десятку найкращих приватних ВНЗ у Польщі, – 6 тисяч.