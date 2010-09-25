У Кембріджі зможуть вивчати українську як другу іноземну

У Кембриджському університеті відкрилася постійна програма з вивчення української мови і культури.

У Кембриджському університеті (Велика Британія) на постійній основі відкривається Українська програма, у рамках якої студенти зможуть вивчати українську мову і культуру.

Про це професор Департаменту славістики Кембриджського університету Саймон ФРАНКЛІН повідомив сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

«Розуміння України, вивчення України на фундаментальному рівні в Західній Європі майже не представлене, в Північній Америці, Канаді - є. Україна фігурує у нас (у Європі — УНІАН) тільки коли тут чергова політична або економічна криза, а так якось зникає зі сторінок газет, і у свідомості не фігурує. Ми вважаємо, що це шкідливо і погано не лише для України, але й для нас», - сказав С.ФРАНКЛІН.

За його словами, одним із основних напрямів програми є формування розуміння України серед громадян Великої Британії і Західної Європи в цілому.

У свою чергу, керівник Департаменту славістики Кембриджського університету Ема ВІДДІС зазначила, що студенти університету можуть вивчати українську мову як другу іноземну, оскільки всі студенти зобов`язані вивчати, як мінімум, дві іноземні мови.

«Ми надаємо можливість вивчати українську мову і культуру студентам нашого факультету. Наш факультет - це не тільки факультет мовознавства, це також факультет культурознавства. Це означає, що ми пропонуємо студентам курси з історії», - сказала Е.ВІДДІС.

Як зазначив С.ФРАНКЛІН, до відкриття постійної Української програми у Кембриджі з 2008 року діяла Українська програма, ініційована Департаментом славістики за підтримки українського бізнесмена Дмитра ФІРТАША. Її робота була направлена на поглиблення знань про Україну в суспільстві і формування нового погляду та інноваційних підходів у вивченні країни. Два роки українську мову в Кембриджі вивчали понад сорок студентів. За словами С.ФРАНКЛІНА, фінансування постійної Української програми також здійснюватиметься за підтримки Д.ФІРТАША.

«Матеріальна база представлена звідси (з України - УНІАН). Головну підтримку надає Дмитро Васильович ФІРТАШ. Він бере участь із самого початку, це його приватні пожертвування. Безумовно, він грав і грає ключову й істотну роль у цій програмі, і ми б не дійшли до даного етапу без цієї підтримки - це абсолютно ясно», - підкреслив С.ФРАНКЛІН.

У свою чергу, керівник Української програми Кембриджського університету Рорі ФІННІН зазначив, що серед європейців спостерігається велика потреба у постійному вивченні української мови і культури.

«У Європі давно не було такої програми. Я думаю, що це симптом більшої проблеми. На мою думку, наприклад, Шевченко - великий світовий поет, якого світ дуже часто ігнорує. Звідки береться таке ігнорування? Чому світ не знає більше про Тараса Шевченка? Річ у тім, що шевченкознавство, як і українознавство в ширшому сенсі, не стало науковою дисципліною в Європі через те, що я називаю «світовою зворотною галюцинацією». Якщо галюцинація - це бачити те, чого немає, то зворотна галюцинація - це не бачити те, що є. Університети в Європі не помічають Україну, її культуру, мову і літературу», - сказав Р.ФІННІН, відзначивши зростання інтересу до України серед європейців.

За його словами, значна увага в Українській програмі Кембриджу приділяється питанням освіти громадськості. У рамках програми проходять популярні щорічні Фестивалі українського кіно, а також публічні лекції і семінари про сучасну Україну, які відвідали члени британського парламенту, Посольства України у Великій Британії і представники телерадіокомпанії ВВС. Також студенти вивчають твори українських письменників XIX-XX століть.

Р.ФІННІН також повідомив, що до вивчення української мови в Кембриджі залучатимуться якомога більше викладачів з України.

«Наша мета - підготувати нове покоління аналітиків, політиків, які знають і розуміють Україну, знають, що Україна не є частиною російської сфери впливу», - підкреслив Р.ФІННІН.