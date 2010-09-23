Нардеп від ПР буде ініціювати відставку Табачника

"Я, як народний депутат України, буду ініціювати перед коаліцією питання зняття Дмитра Табачника із займаної посади", - заявив ЗІКу голова Львіської обласної організації Партії регіонів Петро Писарчук, коментуючи на прохання кореспондента останню публікацію міністра освіти в тижневику «2000» під назвою «Духовна капітуляція націоналістів».

«Практично на кожній зустрічі з виборцями мені доводиться відповідати на одне і те ж запитання: чому Партія регіонів не відмежується від принизливих для галичан заяв Д. Табачника. Хочу відразу заявити, що наскільки мені відомо, Д. Табачник не має повноважень від З’їзду чи Політради Партії регіонів бути її ідеологом. Тому чергові злобні випади цього товариша на адресу галичан були б його приватною справою, якби він не обіймав високу державну посаду», – пояснює Писарчук.

За його словами, далеко не всі галичани підтримують ідеологію Тягнибока чи Андруховича, але в одному вони єдині – в несприйнятті поглядів Табачника. «Даремно Дмитро Володимирович намагається підібрати аргументи для приниження Львова, адже його український дух не зламали впродовж багатьох віків набагато потужніші колонізатори. Як і не лише стараннями «офісів донецьких, дніпропетровських, харківських, запорізьких, одеських, кримських та інших компаній» творилася його історія, велич та краса, – каже народний депутат. – Більше того, львів’яни доклались і докладаються до розвитку науки, культури, передових технологій і не тільки на теренах України».

Ще зовсім недавно, наголошує голова ЛОО Партії регіонів, практично всі інтелектуальноємні виробництва були зосереджені у Львові, і ми їх обов’язково відродимо. Саме високий рівень культури і професійної підготовки дають можливість успішно конкурувати львів’янам на європейському ринку праці, бути бажаними на будовах Москви, брати на себе відповідальність за реорганізацію проектів освоєння нафтогазових родовищ Західного Сибіру і т.п.

«Нехай приїде пан Табачник на цей же ТВК «Південний» і побачить європейський рівень і клас львівського малого бізнесу. Абсолютно відповідально можу заявити, що іноземні чи іногородні офіси до його розбудови не причетні. Тому, маючи такий патріотичний і фаховий кадровий потенціал, як наші науковці, інтелігенція, робітники і селяни – відповідально заявляю, що Львівщина дуже швидко відродиться. За підтримки Президента України В.Ф. Януковича, ми в стислі терміни зробимо все можливе, щоб повернути наших людей на рідні терени для відбудови рідного краю та України.

Так, нас болить, що наша місцева влада не завжди демонструє приклади жертовного служіння людям і тим самим дає привід для злорадства Табачникам. Галичани дуже мудрі і толерантні люди, а тому дуже швидко навчаться і обирати владу, котра не буде їх принижувати, а тим більше не дозволять цього робити столичним «історикам».

ZiK