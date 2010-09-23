Громадські організації: вступні іспити неприпустимі

Центр освітнього моніторингу, Громадянська мережа “Опора” та Комітет виборців України оприлюднили колективні пропозиції до проекту Умов прийому до вищих навчальних закладів на 2011 рік. Про це представники цих організацій повідомили сьогодні на прес-конференції у Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, за їх словами, до підписання пропозицій приєдналося 120 громадських організацій зі всієї України.

Насамперед, підписанти виступили проти ідеї впровадження іспитів при вступі до ВНЗ. Вони наголошують, що навіть найоб’єктивніший екзаменатор неспроможний точно оцінити навчальні досягнення абітурієнта за 200-бальною шкалою, в той же час тести максимально позбавлені впливу людського фактору, втручання і суб’єктивізації.

Громадські організації не згодні з пропозицією МОН зараховувати додаткові бали випускникам системи “довузівської” підготовки. Адже ця норма поставить у нерівні умови вступників залежно від місця проживання та майнового стану.

“Врахування середнього балу атестату за шкалою 100-200 привело до зловживань у системі середньої освіти та, у разі збереження, здатне зруйнувати систему оцінювання у навчальних закладах системи загальної середньої освіти”, – йдеться у зверненні.

“Атестат – це додатковий показник. І він має вимірюватися лишень у 12-бальній шкалі”, – переконаний керівник Центру освітнього моніторингу Павло ПОЛЯНСЬКИЙ. Він також наголосив на суперечності заяв нинішнього керівництва МОН: “Зводять середній бал атестату до рівня проходження ЗНО з одного предмету і це нібито для того, щоби діти не кидали у випускному класі вивчати предмети, з яких вони не складатимуть ЗНО. І в Умовах прийому прописують, що з непрофільних предметів може бути нижче 124 балів (а гіпотетично це може бути і 40, і 20 балів), – тим самим навпаки спонукають дітей не вчити взагалі предмети, які для них будуть непрофільними. Це провокативна норма”.

Громадські організації також виступили з пропозицією внести в Умови прийому пункт про персональну відповідальність керівників ВНЗ за недотримання законодавства про освіту, що регулює порядок прийому.

Позитивними новаціями проекту Умов прийому до ВНЗ, який зараз перебуває на громадському обговоренні, експерти вважають чітку регламентацію процесу зарахування абітурієнтів у три етапи і звуження категорій вступників, які вступають поза конкурсом.

Нагадаємо, 25 вересня закінчується громадське обговорення Умов прийому до ВНЗ на наступний рік.