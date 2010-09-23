Табачник додав російську мову у перелік предметів ЗНО

16:14, 23 вересня 2010
Освіта
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Тестування з української мови та літератури залишається обов′язковим

У Міністерстві юстиції зареєстровано наказ Міністерства освіти і науки від 26 серпня 2010 р. № 833 «Про зовнішнє оцінювання навчальних досягнень осіб, які виявили бажання вступати до вищих навчальних закладів України в 2011 році».

Цим документом встановлено, що у 2011 році зовнішнє оцінювання для бажаючих стати студентами вищих навчальних закладів буде проводитися з таких предметів: українська мова та література, історія України, математика, біологія, географія, фізика, хімія, російська мова, одна з іноземних мов (за вибором): англійська, німецька, французька, іспанська.

Зовнішнє оцінювання з української мови та літератури є обов′язковим для всіх абітурієнтів.

Результати зовнішнього оцінювання будуть зараховуватися як вступні випробування до вищих навчальних закладів за освітньо-професійними програмами підготовки молодшого спеціаліста та бакалавра (спеціаліста, магістра медичного та ветеринарно-медичного спрямування).

Тести для зовнішнього оцінювання з історії України, математики, біології, географії, фізики, хімії будуть перекладені кримськотатарською, молдовською, польською, російською, румунською, угорською мовами.

Український центр оцінювання якості освіти

 

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